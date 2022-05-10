Помер Леонід Кравчук
Перший президент України помер у віці 88 років
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Перший Президент України Леонід Кравчук помер сьогодні, 10 травня, після тривалої хвороби. Про це пишуть «Українські новини» з посиланням на джерело у родинному колі.
«Сьогодні, 10 травня 2022 року, о 17:00 за київським часом після тривалої хвороби пішов з життя Леонід Макарович Кравчук, перший президент незалежної України», – йдеться у повідомленні.
У червні 2021 року стало відомо, що Леонід Кравчук переніс операцію на відкритому серці.
Після оперативного втручання главу його помістили в реанімацію та підключили до апарату штучної вентиляції легенів. У липні в ЗМІ з'явилася інформація, що Леонід Кравчук вже місяць перебуває в реанімації.
При цьому на урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди Дня незалежності у 2021 році президент Володимир Зеленський побажав Кравчуку одужання та міцного здоров'я.
10 січня 2022 року Леонід Кравчук відзначив 88-річчя.
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