Леонід Кравчук помер після тривалої хвороби

Перший Президент України Леонід Кравчук помер сьогодні, 10 травня, після тривалої хвороби. Про це пишуть «Українські новини» з посиланням на джерело у родинному колі.

«Сьогодні, 10 травня 2022 року, о 17:00 за київським часом після тривалої хвороби пішов з життя Леонід Макарович Кравчук, перший президент незалежної України», – йдеться у повідомленні.

У червні 2021 року стало відомо, що Леонід Кравчук переніс операцію на відкритому серці.

Після оперативного втручання главу його помістили в реанімацію та підключили до апарату штучної вентиляції легенів. У липні в ЗМІ з'явилася інформація, що Леонід Кравчук вже місяць перебуває в реанімації.

При цьому на урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди Дня незалежності у 2021 році президент Володимир Зеленський побажав Кравчуку одужання та міцного здоров'я.

10 січня 2022 року Леонід Кравчук відзначив 88-річчя.

Новина доповнюється...