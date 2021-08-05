Перший президент України замість національної ідеї вірить у конкретне завдання для кожного часу

Перший президент України Леонід Кравчук вважає, що поняття «національна ідея» – це фата моргана. За його словами, на Заході жодна країна не говорить про національну ідею.

«Національна ідея – це фата моргана. У кожного вона своя. Коли на початку незалежності ми злякалися слова «ідеологія» (бо в радянські часи вона була направлена проти людини), то подумали, а чим можна замінити цей термін. Хтось придумав тоді, це був точно не я, «національну ідею». І почали навколо неї вести дуже серйозну розмову, проводити конференції, зустрічі. Коли ж не було позитивних наслідків, то кожен президент говорив: національна ідея не працює», – сказав Леонід Кравчук в інтерв'ю сайту LB.ua.

За словами Леоніда Кравчука, на кожному етапі нація ставить перед собою конкретні завдання і зараз таким завданням для України є досягнення миру (у війні з Росією на Донбасі – ред.).

«Як тільки ми досягнемо миру, то завдання зміняться і умовна націдея буде іншою», – вважає перший президент України.

Також Леонід Кравчук сказав, що своїм найбільшим досягненням вважає підписи під усіма історичними документами, що стосуються незалежності України. А найбільшою помилкою – те, що вірив Росії.

«Я думав, що вона (Росія – ред.) також змінюється. І зміниться врешті-решт. Що Росія застосовуватиме до інших держав, своїх сусідів не силовий компонент, а дипломатичний – домовлятиметься з ними. Вона ж залишилася такою, якою була. А я знав багато того, з чого повинен був робити висновки. Не зробив. І вже пізніше, коли я став президентом, коли для мене постало питання будувати незалежну Україну, я зрозумів, хто мені найбільше заважає. Це була Росія», – розповів Леонід Кравчук.

Нагадаємо, Леонід Кравчук – представник України у Тристоронній контактній групі. 87-річний політик у червні переніс операцію на серці. Наприкінці липня стало відомо, що його стан після операції не покращився і він підключений до апарату ШВЛ. Додамо, що Леонід Кравчук мав би взяти участь в урочистому засіданні сесії Верховної Ради до 30 річниці Незалежності України 24 серпня.

Додамо, що у четвер, 5 серпня, помер колишній прем'єр-міністр і екс-голова СБУ України Євген Марчук. Йому було 80 років.