У кіно Ракель Велч дубютувала у 1966 році у фільмі «Фантастична подорож»

У Лос-Анджелесі померла зірка кіно 70-х років минулого століття Ракель Велч. Акторці було 82 роки. В останні дні з нею були її рідні, повідомляє Variety.

Джо Ракель Техада народилася в Чикаго (США) в сім'ї англійки та болівійця. Велч – прізвище її першого чоловіка.

Вона дебютувала на сцені аматорського театру у 19 років. Спочатку майбутня зірка працювала ведучою прогнозу погоди на місцевій телестанції Сан-Дієго.

«Мільйон років до нашої ери»

У кіно Ракель Велч дубютувала у 1966 році. На екрани вийшли відразу два фільми за її участю: «Фантастична подорож» та «Мільйон років до нашої ери». Саме останній фільм приніс актрисі славу.

Згодом вона зіграла роль Міледі у голлівудській екранізації «Трьох мушкетерів» (1972) та «Чотири мушкетери: Помста Міледі» (1974). За цю Велч здобула премію «Золотий глобус» як найкраща комедійна актриса.

«Чудовисько»

У 1977 році акторка разом із Жан-Полем Бельмондо зіграла у комедії «Чудовисько». Фільм став дуже популярним та остаточно закріпив за Велч «звання» секс-символа 70-х.

Серед її останніх робіт – роль у серіалі «Дім Версаче» (2013). У 2017 вона знялась у фільмі «Як бути латинським коханцем».