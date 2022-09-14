Катерина Данів-Гаврилів померла на 103-му році життя

На Прикарпатті на 103 році життя померла повітова провідниця Українського повітового Хреста, медсестра УПА на псевдо «Зелена», Катерина Данів-Гаврилів.

«13 вересня, на 103-му році життя відійшла у засвіти повітова провідниця Українського повітового Хреста, член ОУН, медсестра УПА, жінка-борець Катерина Данів-Гаврилів (псевдо “Зелена”). З відходом у засвіти Катерини Олексіївни відійшла і ціла епоха історії нашого краю. Але її приклад незламності духу, сили в боротьбі буде надихати і супроводжувати нас – покоління національно свідомих українців», – повідомила адміністраторка спільноти «Івано-Франківська станиця Братства ОУН-УПА» Наталія Салига.

Катерина Данів-Гаврилів народилась на Львівщині у робітничій родині. У 1936 році переїхала до сестри у Варшаву, де працювала у крамниці «Гуцульська штука». У Польщі відвідувала медичні курси та вступила у гурток ОУН.

«06.1941 переїхала до м. Львів. Машиністка окружного провідника ОУН (б) у м. Стрий А. Пасічника, зв’язкова Стрийського окружного проводу ОУН (б). Виготовляла листівки, вела архів проводу, переносила естафети», – повідомили в Івано-Франківській станиці Братства ОУН-УПА.

Переслідування НКВС почалися у 1947 році, коли медсестра переїхала у Сколівський район.

«Щоб уникнути арешту часто змінювала місце проживання. Згодом зуміла перейти на легальне становище, 14.05.1950 вийшла заміж за сільського учителя Михайла Гавриліва. Народила трьох дітей: Любомира, Зіновія та Уляну», – додають в Івано-Франківській станиці.

Остаточно сім’я переїхала у Болехів, де Катерина Данів-Гаврилів працювала на місцевому лісокомбінаті понад 20 років.

11 серпня жінка зустріла свій 102-й день народження.