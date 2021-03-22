У Львові набирають лікарів для лікування пацієнтів, що хворіють на коронавірус

За менш ніж два дні для роботи із хворими на коронавірус пацієнтами у Львові зголосилось понад 340 медиків. Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, це медики – мешканці Львівщини та сусідніх областей, які працюють в інших сферах, але готові надавати допомогу у боротьбі із ковідом.

Нагадаємо, по обіді суботи, 20 березня, Андрій Садовий оголосив набір медиків для боротьби із коронавірусом у Львові. За словами мера, через великий наплив пацієнтів у міських лікарнях критично не вистачає лікарів. Менше ніж дві доби прийти на допомогу львівським колегам зголосилось 343 медики з різною спеціалізацією.

«Кількість людей із Covid-19, які потребують госпіталізації, збільшується. Станом на суботу в Львівській області було госпіталізовано 338 хворих з коронавірусом, день перед тим — 224. Тобто ми прекрасно розуміємо, що якщо така динаміка продовжуватиметься, то нам треба запас лікарів. Тому ми звернулися до всіх, хто хоче долучитись до цієї справи. Станом на сьогодні 300 медиків зареєструвалось онлайн, ще 43 зателефонували на Гарячу лінію міста. Це і лікарі, які мають відповідну освіту, але працюють в іншій сфері, і люди з нашої та інших областей. Тобто ми вже маємо сформований хороший резерв», – повідомив Садовий в ранковому ефірі на радіо «Люкс FM».

За його словами, зараз відділи кадрів профільних лікарень, які займаються хворими на Covid-19, починають проводити співбесіди, обговорюють з лікарями умови праці.

Андрій Садовий також розповів, що буде із сімейними лікарями, які працювали у поліклініці на вул. Мазепи. Нагадаємо, у приміщенні поліклініки розгортають додаткові ліжка для хворих на ковід.

«Щодо сімейних лікарів, які звільнили приміщення для додаткових госпіталів, то ми маємо до них велику повагу, адже вони перші, до кого звертаються хворі, але треба розуміти, що коли така велика динаміка захворюваності, то нам банально потрібні місця для госпіталізації. Для цього нам необхідні приміщення наших поліклінік. Так, в приміщенні на вул. Мазепи вже проводять відповідні ремонтні роботи, і там планується розмістити близько 350 ліжок для пацієнтів з коронавірусом. Натомість ми домовилися з власником приватного нового приміщення, що є поруч з цією поліклінікою, що ми зробимо там сучасну амбулаторію сімейної медицини. Тобто сімейні лікарі отримають значно кращі умови для праці, ніж мали», – запевнив міський голова.

«Коли пандемія коронавірусу закінчиться, ми фактично будемо мати приміщення подвійного підпорядкування. Ми не знаємо, що нас чекає в майбутньому, але ми вже будемо мати багато запасних ліжок, обладнаних киснем», – додав Садовий.

До слова, станом на ранок 22 березня у лікарнях Львова є 1300 ліжок. Їх кількість планують найближчим часом збільшити на 366 ліжок, а в перспективі – до 2000.

Зазначимо, що за минулу добу на Львівщині підтвердили 937 нових випадків захворювання на коронавірус. У стаціонарах львівських лікарень перебуває 802 пацієнти з ковідом.