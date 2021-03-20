Через різке зростання кількості інфікованих у місті критично бракує лікарів

Через рекордне збільшення госпіталізованих ковід-пацієнтів мер Львова Андрій Садовий оголосив про пошук додаткових медиків.

У поширеній 20 березня заяві Садовий вказав, що за минулу добу у лікарні області та міста надійшла рекордна кількість пацієнтів (338 людей) і зараз у медзакладах критично не вистачає лікарів.

«Робимо все необхідне, щоб збільшити кількість ліжок у міських та обласних лікарнях. Сьогодні ми всі маємо працювати як єдиний механізм. Але нам критично не вистачає лікарів та інших медичних працівників, бо саме вони дають сенс усім ліжкам. Знаю, що в нас є багато медиків, які зможуть прийти на допомогу. Зрештою, якщо ви не зі Львова, то маєте добру нагоду це змінити. Ми хочемо сформувати базу лікарів, які готові приєднатись до порятунку людей», – заявив Андрій Садовий.

Бажаючі записатися в резерв мають заповнити спеціальну форму, вказавши спеціалізацію, освіту, досвід і місце роботи або ж зателефонувати на «Гарячу лінію Львова» (15-80). Після реєстрації повідомлять, де і кого зараз потребують найбільше. Андрій Садовий також уточнив, що не йдеться про волонтерську роботу – залученим медикам передбачені фінансові компенсації.

Зазначимо, кожної з трьох останніх діб на Львівщині виявляють понад 1000 нових випадків зараження коронавірусом. Половина з цих випадків припадає на Львів. У місті вже зайняті 620 із 1300 місць для ковід-пацієнтів, а при збереженні тенденції місця для нових інфікованих у львівських лікарнях можуть закінчитися менш як за три тижні.