Статус «у розшуку» безпідставно отримали багато військовослужбовців, дані яких не були оцифровані своєчасно

Міністерство оборони України повідомило, що у реєстрі «Оберіг» без юридичних підстав мали статус «у розшуку» 710 тис. українців. Про це у середу, 29 травня, розповіла заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

За її словами, застосунок дозволив виявити прогалини у реєстрі «Оберіг». Як виявилося, що громадяни перебували «у розшуку», якщо порушували правила військового обліку, зокрема, ігнорували повістки. В такому випадку ТЦК зверталось до Національної поліції. Проте, за її словами, фактично кількість таких звернень становить близько 25%.

Згідно із законодавством такий «розшук» мав свої терміни, адже до 19 травня адміністративне стягнення могло бути накладене не пізніше двох місяців з дня порушення правил військового обліку. Зараз цей термін – 3 місяці з дня виявлення, але не пізніше одного року з дня вчинення. Наприклад такий статус безпідставно отримали багато військовослужбовців, дані яких не були оцифровані своєчасно.

«На жаль, в державних реєстрах дійсно багато помилок внаслідок людського фактора. А без «Резерв+» виправити їх було б майже неможливо», – зазначила посадовиця у Facebook.

У відомості порадили повторно авторизуватись у застосунку, щоб побачити свій оновлений статус. При цьому у разі зняття з «розшуку» до ТЦК звертатись не потрібно.

Нагадаємо, що нещодавно в Україні запрацював мобільний застосунок «Резерв+» для оновлення військово-облікових даних. Що робити, якщо ви «у розшуку»: роз’яснення статусів у «Резерв+» читайте у нашому матеріалі.