Завдяки зусиллям військових медиків понад 80% поранених українських військових після лікування повертаються у стрій, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Мені вдалося передати пасочки нашим пораненим в один із госпіталів України і медичному колективу, тому що треба розуміти, що наші військові медики сьогодні так само на фронті, вони, по суті, відповідають за життя і здоров’я наших поранених воїнів. І, щоб ви розуміли, що це теж величезна перемога української військової медицини, надзвичайно високий відсоток поранених знову повертається у стрій – це понад 80%... Я говорю про рівень військової медицини, якість лікування та якість реабілітації», – сказала Маляр у неділю, 24 квітня, в ефірі загальнонаціонального телемарафону, повідомила «Українська правда».

Нагадаємо, станом на 15 квітня повідомлялося про те, що за час повномасштабної війни з Росією загинули до трьох тисяч українських воїнів, ще близько десяти тисяч – отримали поранення. Для порівняння, серед російських військових кількість загиблих вже перевищила 21,6 тис.