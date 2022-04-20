Боєць тероборони зупинив російську колону під час окупації на Київщині

Під час боїв на Київщині 20-річний боєць місцевої тероборони зупинив колону техніки російських окупантів. Боєць з ручного протитанкового гранатомета підбив танк, який вів колону, а також БМП. Далі колону повністю розбили військові ЗСУ.

Як розповіли в Територіальній обороні ЗСУ, це був перший бій з російськими окупантами практично для всіх військовослужбовців 114 бригади територіальної оборони Київщини. Адже 98% особового складу цієї бригади ніколи раніше не воювали.

У селі Дмитрівка Бучанського району колона з 7-14 машин російської бронетехніки проривалася на Житомирську трасу. Захисники Дмитрівки зупинили ворога, маючи лише легку піхотну зброю. Загалом випустили по колоні 21 постріл з РПГ-7, йдеться в сюжеті БЦТВ.

Героєм виявився 20-річний боєць тероборони з позивним «Змій», для якого цей бій був перший. У лобовій атаці хлопець за допомогою РПГ-7 підбив перший танк, який вів колону. Згодом захоплений танк передали ЗСУ. Також тероборона підбила російську БМП. Таким чином вдалося виграти час, щоб підійшли ЗСУ та розбили бронеколону російських військ вщент.