За даними штабу АТО, ціна збитого розвідувального комплексу 18 млн рублів

Солдат строкової служби Національної гвардії України за допомогою автомата Калашникова збив російський безпілотник на Луганщині.

Як повідомили у вівторок, 19 квітня, в Нацгвардії України, влучний постріл по російському розвідувальному БПЛА здійснив гвардієць на псевдо «Клапан», використавши лише свою штатну зброю АК-74.

«Я отримав інформацію від командира про те, що в нашу зону залетів ворожий безпілотний апарат. Потім я почув звук, а далі й саму ціль. На висоті 200-300 метрів його було досить добре видно. Далі все швидко: я приєднав ріжок і відкрив вогонь. Відстріляв один магазин, а на другому він вже почав розвертатися і летіти в мій бік. У мене лишалось ще кілька патронів. Стрельнув – і цей безпілотник вже колом пішов до низу, а далі я почув вибух», – розповів солдат «Клапан».

Знищений пострілом з автомата Калашникова російський безпілотник (фото НГУ)

За характеристиками, збитий апарат здатний передавати відео на відстань до 120 км.

За даними штабу АТО, ціна такого комплексу 18 млн рублів, а вартість літального апарату – близько 5-7 млн рублів. Такі БПЛА можуть нести на борту вибухові засоби для враження живої сили.