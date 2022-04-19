Ліквідований підрозділ мотострілецької бригади з Томська, яка постійно брала участь у міжнародних змаганнях і завойовувала призові місця

Українські десантники розбили та знищили бронегрупу одного із підрозділів 21-ї окремої гвардійської червонопрапорної Омсько-Новобузької мотострілецької бригади Центрального ВО ЗС Російської Федерації з міста Томськ. Саме підрозділи цієї військової частини постійно брали участь в міжнародних навчаннях, де завойовували призові місця.

Як повідомило у вівторок, 19 квітня, командування десантно-штурмовий військ ЗСУ, нещодавно під час бою з українськими військовими чимало військових РФ зі згаданого підрозділу згоріли зі своїми бойовими машинами. І тільки деяких вдалося ідентифікувати за вцілілими документами.

Зокрема, під час огляду особистих речей вивили ліквідованим молодшого сержанта Саккузиєва Кайрата Муханмадиєвича. Він здобув фах снайпера, навідника-командира танку та закінчив інтенсивні курси за програмою «виживання» при Вольському військовому інституті матеріального забезпечення, однак здобуті навички йому вже ніколи не знадобляться.

Документи ліквідованимх військових Омсько-Новобузької мотострілецької бригади РФ (фото ЗСУ)

Також ідентифікувати за нарукавними знаками та погонами ще одного знищеного молодого офіцера – лейтенанта Кочановського А.М., який також закінчив своє недовге життя як десятки інших співслужбовців в статусі злочинця.

«Мабуть ніхто з елітної мотострілецької бригади з Томська не розраховував на такий розвиток подій. Вони зіткнувшись із сильною, професійною та нещадною відсіччю підрозділів Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. І тепер цей ворог назавжди залишиться лежати в полях нашої священної землі», – йдеться в дописі командування десантно-штурмових військ ЗСУ.