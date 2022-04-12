Ліквідований в Україні окупант В'ячеслав Савінов

Українські бійці ліквідували начальника артилерійської розвідки 49-ї загальновійськової армії РФ, підполковника В'ячеслава Савінова, який прибув в Україну з окупаційними військами.

Про загибель підполковника повідомила російська громадська організація ветеранів та випускників Казанського вищого артилерійського командного училища. Цю інформацію 11 квітня також підтвердило командування Сухопутних військ ЗСУ.

39-річний підполковник В’ячеслав Савінов був заступником начальника штабу ракетних військ і артилерії – начальником артилерійської розвідки 49 армії РФ. Раніше воював у Сирії, мав два поранення та був двічі нагороджений орденами «За мужність».

Російського підполковника ліквідували ще 12 березня, але повідомлення про його загибель з’явилися лише зараз.

За час повномасштабної війни Росії в Україні українці ліквідували понад 19 тис. особового складу армії РФ. У списку ліквідованих – сім російських генералів.