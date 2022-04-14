Ліквідований в Україні окупант Дєніс Межуєв

Українські захисники ліквідували командира першого гвардійського мотострілецького полку Таманської дивізії РФ, підполковника Дєніса Межуєва.

Про загибель російського окупанта в Україні повідомив речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram. Цю інформацію підтвердили колишні співслуживці Дєніса Межуєва в РФ.

Гвардії полковник Дєніс Межуєв був командиром 1-го гвардійського мотострілкового севастопольського полку Таманської дивізії. Обставини його загибелі не повідомляються. Відомо, що в нього залишився син.

За даними Генштабу ЗСУ, за час великої війни Росії проти України українські бійці ліквідували близько 20 тис. особового складу російської армії. У списку знищених – щонайменше сім російських генералів.