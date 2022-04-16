Близько 10 тис. українських військовослужбовців зазнали поранень

Президент України Володимир Зеленський заявив про загибель 2,5 – 3 тис. українських військових у війні з Росією. Таку цифру він озвучив в інтерв’ю CNN.

За словами президента, українські посадовці вважають, що 2,5 – 3 тис. українських військових загинули у війні, водночас кількість російських військових, які загинули, становить від 19 до 20 тис. військовослужбовців.

Зеленський додав, що близько 10 тис. українських військовослужбовців зазнали поранень і що «важко сказати, скільки з них виживе».

Цивільні жертви, за словами Зеленського, набагато складніше підрахувати.

«Дуже складно говорити про цивільних, оскільки південь нашої країни, де міста і містечка нашої країни заблоковані – Херсон, Бердянськ, далі на сході Маріуполь, і район на схід, де розташовується Волноваха – ми просто не знаємо, як багато людей померло у тій зоні, яка заблокована», – заявив президент.

Додамо, що 12 березня Володимир Зеленський повідомляв, що у війні з державою-терористом загинули щонайменше 1300 українських військових.