Понад половина українців згодні на автономію окупованого Донбасу задля миру

Найбільше таку думку підримують у східних, центральних областях та у звільнених від російських військ районах Донеччини та Луганщини

СуспільствоКатерина Чурилова, 15 березня6986

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Понад половина українців згодні на автономію окупованого Донбасу задля миру
фото з відкритих джерел
Російський найманець з російським танком Т-64 на Донбасі

51% українців готові підтримати надання непідконтрольним територіям Донбасу автономії у складі України задля мирного врегулювання конфлікту на цих теренах, повідомив Київський міжнародний інститут соціології з посиланням на дані нового соціологічного опитування.

Зазначається, що на запитання: «Якби для припинення бойових дій і мирного врегулювання конфлікту на Донбасі потрібно було надати автономію у складі України непідконтрольним територіям Донецької і Луганської областей (ДНР і ЛНР), чи підтримали б Ви таку пропозицію?», 28% респондентів відповіли, що точно підтримали б таку пропозицію і 23% – радше підтримали би.

Не підтримали би такої позиції 24% опитаних і ще 25% не змогли або відмовилися відповісти на запитання.

Окрім того, соціологи повідомили, що найбільше підтримали б автономію для ОРДЛО мешканці Півдня, Сходу і Донбасу – 66,7%, 71,9% та 66,7% відповідно. На Заході та в Центрі за таку позицію висловилися 35,4% та 42,4% опитаних мешканців.

Результати опитування у регіонах

Результати опитування КМІС у регіонах

Повідомляється, що опитування тривало з 28 лютого по 11 березня. Методом особистого інтерв'ю опитали 2004 респондентів, що мешкають у 129 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 4,7% для показників близьких до 50%, 4,1% — для показників близьких до 25%, 2,9% — для показників близьких до 10%, 2,1% — для показників близьких до 5%.

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