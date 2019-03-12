Соціологи констатували зростання позитивного ставлення українців до Росії

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) та російська недержавна дослідницька організація «Левада-Центр» в рамках спільного проекту, який здійснюється з 2008 року, оприлюднили опитування про ставлення українців до Росії, і про ставлення росіян до України. Згідно з його результатами, кількість українців, котрі позитивно ставляться до Росії, продовжує зростати і наразі є найвищою з 2014 року.

Соціологи констатували, що за весь період спостережень (з 2008 року) українці краще ставилися до Росії, ніж росіяни до України. Після анексії Криму і початку військових дій на Донбасі відбулося різке падіння позитивного ставлення українців до Росії (з 90% до 30%), але після закінчення активних бойових дій ставлення українців до Росії знову почало поліпшуватись.

Таким чином, у лютому 2019 року добре або дуже добре ставилися до Росії 57% українців (у порівнянні з лютим 2018 року, коли позитивно до Росії ставилися 48% українців), погано або дуже погано – 27%, 17% не визначилися. До росіян (громадян Росії) позитивно ставилися 77% українців, до керівництва Росії – 13% (переважно за рахунок сходу і Донбасу).

В той же час у лютому 2019 року в Росії добре або дуже добре ставилися до України 34% населення, що незначно відрізняється від показників минулого року (32%), погано або дуже погано 55%. При цьому в лютому цього року добре ставилися до українців (громадян України) 82% росіян, а до керівництва України позитивно ставилися 7% росіян.

Також у лютому 2019 року в порівнянні з лютим 2018 року кількість тих, хто бажає закритих кордонів із Росією, зменшилася (з 44% до 39%), а кількість тих, хто бажає незалежних відносин, але без кордонів і митниць, збільшилася (з 44% до 48%).

Що стосується регіонів України, то на заході до Росії в лютому 2019 року позитивно ставилися 41% опитаних, у центрі – 51%, на півдні – 70%, на сході – 75%.

До керівництва Росії в лютому 2019 року позитивно ставилися 4% жителів заходу, 11% жителів центру, 14% жителів півдня і 34% жителів сходу.

До росіян (громадян Росії) в лютому 2019 року позитивно ставилися у всіх регіонах України – від 70% у центрі до 87% на сході.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) з 8 по 20 лютого 2019 року провів власне всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв'ю опитано 2042 респонденти, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-х ступеневою стохастичною вибіркою, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% – для показників близьких до 25%, 2,0% – для показників близьких до 10%, 1,4% – для показників близьких до 5%.

«Левада-центр» проводив опитування за репрезентативною вибіркою населення Росії, 1600 осіб у віці 18 років і старше, в період 15-20 лютого 2019 року. Опитування проведене у 137 населених пунктах, 50 суб'єктах РФ. Дослідження проводилося вдома у респондентів методом особистого інтерв'ю.

Статистична похибка при вибірці 1600 осіб (з імовірністю 0,95) не перевищує: 3,4% для показників, близьких до 50%, 2,9% – для показників, близьких до 25% / 75%, 2,0% – для показників, близьких до 10% / 90%, і 1,5% — для показників, близьких до 5% / 95%.