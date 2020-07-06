Пора у відпустку! Знаєте гарні місця? Поділіться з нами

Карантин перепсував літні плани більшості з нас. Відпустка уже ось-ось, а куди ж поїхати? В Україні є чудові місця для відпочинку, але ж їх треба знати!

Знаєте таке місце? Порадьте його нам! Напишіть про свій досвід: розкажіть, де ви любите відпочивати, що цікавого бачили, де гарні озера/ліси/скелі, в який час і як краще до них добиратися. Якщо маєте приємний досвід проживання у якійсь садибі і хочете віддячити її власникам – напишіть нам про них. Ви дрібний підприємець, який сам здає місце для відпочинку? Теж пишіть.

Нижче є спеціальна форма. Опитування анонімне, однак будемо вдячні, якщо вкажете свої ім'я/вік/професію. Опишіть, що вам сподобалось, поділіться адресою (координатами, сайтом/сторінкою в соцмережах), киньте лінк на фото з відпочинку.

Через кілька днів ми опублікуємо огляд найцікавіших місць для відпочинку за версією читачів.