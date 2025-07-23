Військові евакуювали пораненого побратима за допомогою робота

Військові 5 окремої штурмової київської бригади за допомогою робота евакуювали з передової пораненого побратима. Відео успішної операції опублікували у телеграм-каналі 5 ОШБр.

Як розповіли військові, їхній побратим отримав важке поранення. Оскільки територія, де лежав боєць, перебувала під вогневим контролем росіян, його вирішили евакуювати за допомогою наземної роботизованої платформи.

Робот за допомогою оператора доїхав до пораненого й той зміг забратися на нього, однак на зворотному шляху військовому знадобилась допомога. Робот зробив зупинку, а побратими пораненого надали йому допомогу. Після цього платформа з бійцем вирушила далі до точки евакуації.

Попри складнощі військовим 5 ОШБр вдалося вивезти побратима до безпечного місця й передати його медикам. Роботизована платформа успішно подолала 14 км до точки евакуації.

«Це не майбутнє – це вже сьогодення української армії. Розроблена та вдосконалена в бойових умовах роботизована система дозволяє вивозити поранених із переднього краю без додаткового ризику для особового складу», – підсумували військові.

Нагадаємо, військові 20-го окремого полку безпілотних систем «К-2» за допомогою наземного роботизованого комплексу успішно евакуювали бійця, який втратив ногу та поранив руку.