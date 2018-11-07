Порошенко підписав закон про передачу Андріївської церкви Вселенському патріархату

У середу, 7 листопада, президент України Петро Порошенко підписав закон про передачу Андріївської церкви в користування Вселенському патріархату.

На сторінці закону № 9208 «Про особливості користування Андріївською церквою Національного заповідника «Софія Київська» на сайті ВР вказано, що 18 жовтня закон був направлений на підпис президенту, а сьогодні, 7 листопада, набув статусу підписаного. Закон передбачає передачу Андріївської церкви в безоплатне постійне користування Вселенському патріархату для здійснення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній і процесій. У договорі про надання в постійне користування церкви повинні бути прописані умови та режим використання, утримання в належному стані, доступу в храм. Документ передбачає також внесення змін у закон «Про свободу совісті та релігійні організації». Нова стаття закону, регулюватиме особливості передачі в користування Андріївської церкви.

Як інформував ZAXID.NET, 16 жовтня представнця президента у Верховній Раді Ірина Луценко анонсувала законопроект, яким пропонується передати у постійне користування Вселенському патріарху Андріївську церкву. Сам Порошенко згодом заявив, що це рішення погоджене з церковними ієрархами та сприятиме прискоренню отримання томосу про автокефалію Української православної церкви. У пояснювальній записці до законопроекту зазначають, що для представництва Вселенського патріархату необхідна гідна культова споруда, в якій представники Константинополя могли б регулярно здійснювати богослужіння. Зазначається, також що передача саме цієї культової споруди, яка перебуває у власності держави, буде мати унікальне як практично-церковне, так і символічно-духовне значення.