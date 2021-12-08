Porsche 911 Safari

Попит на кросовери зростає з кожним роком і схоже що у Porsche хочуть скористатись цією тенденцією не тільки випускаючи Cayenne та Macan. Кросоверна версія дуже 911 популярна серед тюнінгових ательє і у Porsche не могли цього не помітити.

З’являється все більше ознак того, що новий 911 Safari дійсно може стати реальністю. Цілком можливо, що цей особливий 911 буде представлений нам вже в 2022 році. Проте офіційних даних від виробника стосовно цієї моделі наразі немає.

Втім, випробування на Нордшляйфе свідчать про досить серйозні наміри. Тим паче це не перший випадок коли кросовер на базі Porsche 911 потрапляє в об’єктиви шпигунів.

За чутками, Porsche 911 Safari буде збудований на базі Carrera 4 S. Його шестициліндровий твін-турбо боксер видаватиме 450 к.с. і 530 Нм крутного моменту.