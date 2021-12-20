Гоночний Porsche Multimatic

Компанія Porsche багато разів вигравала у гонці на витривалість у Ле-Мані, але останні кілька років їй довелося взяти паузу. Тепер німці мають намір знову повернутися в гру: напередодні в інтернеті було опубліковано тизери нового спортивного прототипу.

На знімках – закамуфльований гіперкар. Марка братиме участь у класі LMDh, правила якого дозволяють придбати готове шасі гоночного автомобіля у затвердженого постачальника зі списку (в ньому є Dallara, Multimatic, Ligier або Oreca). Таким чином, учасники можуть суттєво знизити витрати та зосередитись на розробці трансмісії та аеродинамічних компонентів.

«Ми активно працюємо з нашим партнером Penske над новим прототипом LMDh і тісно співпрацюємо з виробником шасі Multimatic», – зазначив Томас Лауденбах з Porsche.

Болід виїде на гоночний трек у 2023 році

Лауденбах сказав, що інтенсивні випробування моделі розпочнуться вже у січні 2022 року, а дебют у гонці на витривалість відбудеться лише 2023-го. Там вона має змагатися з Toyota, яка кілька років поспіль стає чемпіоном у вищому класі гіперкарів.

У списку учасників з недавнього часу є і Peugeot: у липні 2021 року французи показали гіперкар під назвою 9X8. Ззаду у нього встановлений 2,6-літровий V6, спереду – двигун-генератор. Сукупна потужність складає 500 кіловат або 680 к.с., це максимум дозволений регламентом змагань.