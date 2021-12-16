Суперкари, які з'являлись в Україні у 2021 році

2021 рік став рекордним за останній час щодо появи в Україну наддорогих автомобілів, повідомляє ТопЖир. З чим це пов'язано – невідомо, однак факт залишається фактом. Суперкарів в нашій країні виявилось стільки, що частину довелось віддати у Німеччину. Але про все по черзі. Рейтинг найдорожчих авто в Україні починається з від дешевших до дорожчих.

Brabus G800 ціною 13-20 мільйони грн

Такі «кубики» зовні майже не відрізняються від Mercedes-Bens G-класу ціною у пару мільйонів гривень. Однак саме ці «Брабуси» ексклюзивні – в залежності від набору опцій їх ціна може сягати 800 тис. доларів! На таких машинах їздить харківський мільйонер Олександр Ярославський та його охорона. Brabus G800 має під капотом двигун на 800 кінських сил, що дозволяє йому розганятись до першої сотні за 4,1 секунди та розвивати максимальну швидкість 240 км за годину.

Rolls-Royce Phantom вартістю понад 20 млн грн

Таких автомобілів в Україні кілька, один з Rolls-Royce Phantom 2021 був помічений у дворику колишнього мера Києва Леоніда Черновецького. Авто оснащене бензиновим 12-літровим двигуном потужністю 571 к.с., до сотні розганяється за 5,3 секунди.

Rolls-Royce Cullinan Black Badge за понад 20 млн грн

Позашляховиків Rolls-Royce Cullinan в Україні кілька десятків, а от таких, у лімітованій версії Black Badge – всього кілька. Зовні Rolls-Royce Cullinan Black Badge відрізняється від стандартного чорним декором на кузові та особливими 22-дюймовими дисками. Салон також весь у чорній ексклюзивній шкірі. Покращені і динамічні характеристики: потужність 6,75-літрового V12 збільшена з 571 до 600 к. с. Це покращило динаміку – час розгону до сотні становить 4,9 с.

Ferrari SF90 Stradale за понад 20 млн грн

Визначити справжню ціну на цей суперкар важко, адже він виготовлений обмеженою партією, до того ж ввезений в Україну неофіційно. Власник його невідомий, а от технічні характеристики не становлять таємниці. Ferrari SF90 Stradale має під капотом 4,0-літровий V8 твін-турбо ти три електромотори, які сумарно розвивають 1000 к. с. Цього достатньо, щоб до першої сотні розігнатись за 2,5 с, а до другої – за 6,7 с. Скільки треба часу, щоб досягти 300 км/год, не повідомляється, однак це теж не межа. Максимальна швидкість – 340 км/год.

Mercedes-Maybach G650 Landaulet за 30 млн грн

Цей Mercedes-Maybach G650 Landaulet не має українських номерів – його привезли до нас для зйомок реклами автомобілів G-класу різних поколінь. Але він їздив українськими дорогами! Тираж моделі – всього 99 екземплярів, і на даний момент вартість такого Гелендвагена становить понад мільйон євро! Разом з ним в Україну потрапив концептуальний електричний Mercedes-Benz EQG, який теж знімали в рекламі.

Porsche 918 Spyder за 33 млн грн

Кожен такий гіперкар пронумерований, оскільки їх випустили лише 918 екземплярів, на честь номера моделі. Саме це авто має номер 277, і за ним можна дізнатись прівзище власника. Адже цей номер любить син Леоніда Черновецького – Степан. Окрім цього, він дуже полюбляє Porsche – в його гаражі були такі моделі, як Porsche Carrera GT, Porsche 911 (997) Turbo TechArt GT Street та інші. А найголовніше – шість років тому Степана Черновецького бачили в Іспанії за кермом цього ж Porsche 918 Spyder. Тепер ця машина в Україні.

Lamborghini Aventador SVJ Roadster та Rolls-Royce загальною вартістю 35 млн грн

Ці автомобілі знайшли у групи українських шахраїв, які наживались на європейських клієнтів ще торік, однак восени 2021-го їх віддали в Німеччину для розслідування там кримінальних справ. Везли їх по багатому – на літаках.

Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse WRC вартістю 50 млн грн

Чутки про те, що в Україні є найдорожчи гйіперкар планети були давно, однак лише у 2021 році Bugatti Veyron був помічений на київських дорогах. Саме цей спорткар дуже рідкісний – таких машин існує всього вісім штук, тому коштує він 2,5 мільйона доларів. Особливу версію Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse WRC присвятили світовому рекорду швидкості серед кабріолетів – 409 км/год.