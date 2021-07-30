Porsche 911 Педро Родрігес

Унікальний Porsche 911 отримав особливе оформлення кузова, а також салону з пам'ятними табличками і гравировками і ряд незвичайних аксесуарів. Купе буде продано з аукціону, а виручені кошти підуть на благодійність. В розробці даної машини брали участь підрозділ Porsche Exclusive Manufaktur, фахівці заводського музею марки, латиноамериканське представництво бренду Porsche, а також родина Педро Родрігеса.

Porsche 911 на фоні бойового Porsche 917 KH

У підсумку, спорткар Porsche 911 пофарбували в фірмову ліврею гонщика: яскраво-синій відтінок під назвою Gulf Blue з помаранчевими смугами і білими колами на дверях. Автомобіль забезпечили ексклюзивними колісними дисками з центральною гайкою, а також табличкою, що знаходиться на середній стійці кузова, на ній зобразили силует Porsche 917 KH, на якому виступав Родрігес, і його підпис.

У салоні багато ексклюзивних деталей

Аналогічні декоративні елементи застосовані і в салоні машини: вишивки на підголівниках, а також таблички на панелі. Під заднім спойлером купе викарбувані назви восьми гонок, в яких Педро Родрігес переміг на автомобілях Porsche. Таким же чином оформили ключ автомобіля: він забарвлений в той же синій і також несе на собі підпис автогонщика. Крім цього, в комплект до купе Porsche 911 створили серію сумок і валіз з синьої шкіри з помаранчевої прострочкою. Поява єдиного в своєму роді суперкара приурочено до 50-річя загибелі Педро Родрігеса на автодромі Норісринг.