Porsche Cayenne Turbo GT

Компанія Porsche у першому півріччі 2021 року виготовила та відвантажила дилерам 153 656 автомобілів по всьому світу, що на 31% більше у порівнянні з попереднім роком. Зростання попиту охопило всі серії моделей та регіони глобальних продажів.

Найуспішнішою моделлю стала модель Cayenne – їх придбали 44 050 одиниць (на дванадцять відсотків більше, ніж минулого року). Macan посідає друге місце з 43 618 клієнтами, це більше на 27%. Повністю електричний Taycan купили 19 822 людей, це трохи нижче рівня 2020 року. Також збільшились замовлення на спортивні моделі 911, 718 Boxster та 718 Cayman (ріст на 22-33%). Найменше виросли продажі Panamera – на 6% (13 633 автомобілів).

Найбільше виросли замовлення на автомобілі Porsche у Сполучених Штатах – аж на 50%! Водночас Китай залишається найбільшим ринком з об'ємами 48 654 за півроку. Особливо багато китайці почали купувати спортивні дводверні авто. Наприклад, дорогої моделі 911 китайські клієнти купили на 83% більше, ніж у попередньому році.

Поставки в Азійсько-тихоокеанському регіоні, Африці та на Близькому Сході зросли загалом на чверть, у Європі Porsche також зафіксував зростання на 25%.