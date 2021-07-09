Jaguar E-PACE R-Dynamic Black Edition

Бренд Jaguar розширив лінійку E-PACE, запропонувавши серію R-Dynamic Black Edition та оновлені функції підключення. Окрім того, стали доступні силові агрегати з технологіями плагін-гібрида (PHEV) та м’якого гібрида (MHEV).

Серія R-Dynamic Black Edition створена на основі модифікації R-Dynamic S моделі E-PACE. Вона пропонує клієнтам спеціально підібрані елементи дизайну, завдяки яким E-PACE має ще більш динамічний та вишуканий вигляд.

Оздоблення екстер’єру включає дверні дзеркала, передній бампер та решітки радіатора у кольорі Gloss Black. Таке ж покриття мають обрамлення бічних вікон та повітрозабірників з емблемою Jaguar. Екстер’єр доповнюють виразні 19-дюймові легкосплавні диски у кольорі Satin Grey із контрастними брендовими гальмівними супортами червоного кольору, тоноване скло та панорамний дах.

Серія R-Dynamic Black Edition доступна в усіх кольорах екстер’єру E-PACE, включно з новим білим Ostuni White. Фото Jaguar

Всередині автомобілі R-Dynamic Black Edition також зазнали змін. Центральним об'єктом дизайну інтер’єру є 11,4-дюймовий сенсорний HD-дисплей, який забезпечує керування інтуїтивною інформаційно-розважальною системою Pivi Pro. Вона стала ще простішою у користуванні: нова структура меню дозволяє водієві виконувати 90% основних команд за 2 натискання з головного екрана.



Удосконалена інформаційно-розважальна система Pivi Pro від Jaguar має низку вбудованих додатків та швидкий запуск від власного джерела енергії. Крім того, вона обладнана модемом на дві SIM-карти, завдяки чому можливо одночасно користуватися потоковим відтворенням медіафайлів та завантажувати оновлення.

Технологія Pivi Pro доповнена цифровою віртуальною панеллю приладів з 12,3-дюймовим HD-дисплеєм, який має покращену графіку. Фото Jaguar

Останній E-PACE має найкращі технології та опції підключення. А все завдяки системам Apple CarPlay та Android Auto, які невдовзі стануть доступними у стандартній комплектації через бездротове оновлення програмного забезпечення. Опціональна система відображення інформації на вітровому склі також додасть комфорту водієві.

Авто можна обрати з одним з семи двигунів - бензинових, дизельних чи гібридних. Фото Jaguar

У лінійці E-PACE також стали доступними кілька 2-літрових м’яких гібридних силових агрегатів Ingenium.

Удосконалена система повного приводу (AWD) використовує технологію "стандартної трансмісії" другого покоління, яка автоматично розподіляє крутний момент між передніми та задніми колесами для забезпечення оптимального зчеплення.

Система Cabin Air Purification покращує якість повітря завдяки застосуванню технології Nanoe, що усуває алергени та неприємні запахи в автомобілі.



До стандартної комплектації моделей E-PACE S відтепер входять функція автоматичного перемикання фар дальнього світла Auto High Beam Assist та акустична система Meridian Audio Sound, яка наявна у всіх автомобілях лінійки Jaguar, починаючи з конфігурації SE.

Усі моделі R-Dynamic обладнані системою конфігурованої динаміки Configurable Dynamics, яка дозволяє водіям доводити до досконалості чутливість акселератора та трансмісії, налаштування кермування та підвіски (за наявності системи адаптивного налаштування підвіски Adaptive Dynamics) для пристосування характеристик водіння до індивідуальних вподобань водія.

Завдяки архітектурі Premium Transverse Architecture (PTA) від компанії Jaguar Land Rover, модель E-PACE доступна із сучасними електрифікованими силовими агрегатами.

Окрім цього, автомобіль Jaguar E-PACE доступний із 3-циліндровим силовим агрегатом P300e з технологією плагін-гібрида (PHEV), а також 4-циліндровими бензиновими та дизельними двигунами Ingenium, які використовують технологію м’якого гібрида (MHEV).

Поточний модельний ряд двигунів включає три 2-літрові дизельні мотори потужністю 163 204 к.с. з переднім чи повним приводом, технологією MHEV. Також у модельній лінійці представлено п'ять бензинових двигунів, об'ємом 1,5 – 2,0 л та потужністю 160 – 309 к.с., в тому числі з технологіями МHEV та PHEV.

Гібридні силові агрегати відрізняються покращеними технічними характеристиками. Зокрема, двигун P300e з технологією PHEV поєднує 1,5-літровий 3-циліндровий бензиновий двигун Ingenium, потужністю 200 к. с., та мотор із електричним приводом на задній міст на 109 к. с. (80 кВт). Разом вони забезпечують прискорення від 0 до 100 км/год за 6,5 секунди, а споживання пального – всього до 2,0 л / 100 км.

Силовий агрегат P300e працює в таких режимах:

HYBRID інтелектуально перемикається між пересуванням у режимі чисто електричного автомобіля та із застосуванням бензинового двигуна.

інтелектуально перемикається між пересуванням у режимі чисто електричного автомобіля та із застосуванням бензинового двигуна. Режим EV забезпечує пересування з нульовими викидами на відстані до 55 км.

забезпечує пересування з нульовими викидами на відстані до 55 км. SAVE надає водієві можливість відновлення до 85% заряду акумулятора, який може бути використаний пізніше протягом подорожі, наприклад, на території міста.

На силових агрегатах, обладнаних технологією MHEV, стартер-генератор із ремінним приводом відновлює енергію, яка зазвичай втрачається під час гальмування або уповільнення, і зберігає її у 48-вольтному літій-іонному акумуляторі під підлогою багажника. Ця збережена енергія потім використовується повторно для швидшого прискорення або у випадку, коли необхідна робота системи Stop/Start автомобіля.

Очолює лінійку бензинових двигунів варіант із технологією MHEV потужністю 300 к. с., який виробляє 400 Н·м крутного моменту та забезпечує прискорення від 0 до 100 км/год за 6,9 секунди. Він доступний виключно на моделі 300 SPORT із повнопривідною системою.

Новий Jaguar E-PACE можна замовити на сайті jaguar.lviv.ua



Більше деталей та професійні консультації ви можете отримати в офіційного дилера Jaguar Land Rover Львів за адресою: м. Львів, вул. Антоновича, 59.