Португалія передасть Україні три танки Leopard 2. Про це 8 лютого повідомив прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта, передає Reuters.

Зазначається, що танки передадуть уже в березні.

«Зараз ми реалізуємо план відновлення й технічного обслуговування танків Leopard 2 і, згідно з планом, ми зможемо відправити три з них у березні. Це те, над чим ми працюємо», – сказав Антоніу Кошта.

Минулого тижня він повідомив, що Португалія домовляється з Німеччиною про отримання деталей, необхідних для ремонту неробочих танків Leopard, що перебувають на озброєнні країни.

Загалом Португалія має 37 танків Leopard 2, але за даними місцевих ЗМІ, що більшість із них непрацездатні.

Очікується, що в межах першої хвилі допомоги від «танкової коаліції» Україна отримає 120-140 західних танків.