Португалія передасть Україні ще 14 бронетранспортерів M113 і вісім електрогенераторів великої потужності. Про це 20 січня повідомило Publico.

Зазначається, що Португалія невдовзі передасть Україні наступний комплект військової допомоги.

«Португалія надішле в Україну другий комплект із 14 бронетранспортерів M113, вісім генераторів великої потужності для виробництва електроенергії, додаткові 120-мм боєприпаси та дві тонни медичного та санітарного обладнання», – повідомили в Міністерстві оборони після засідання контактної групи з оборони України, яке відбулося на німецькій авіабазі «Рамштайн» 20 січня.

У міністерстві додали, що Португалії від початку російського вторгнення відправила в Україну 532 тонни військової летальної та нелетальної техніки.

Нагадаємо, впродовж останнього тижня низка країн оголосили масштабні пакети військової допомоги України. Зокрема США виділять допомогу на 2,5 млрд доларів, що включає більше бронетехніки і боєприпасів.

Фінляндія анонсувала пакет допомоги на 400 млн євро, а Естонія передасть Україні зброї та боєприпасів на 113 млн євро.