Не варто садити часник там, де він або цибуля вже росли раніше

Озимий часник – популярна культура серед городників завдяки своїй витривалості до морозів, стійкості до хвороб і здатності довго зберігатися без втрати якості. Але для того, щоб отримати великі й здорові головки, необхідно дотримуватися кількох важливих правил. Детальніше про це пише ТСН.

Правильний вибір місця для посадки

Не варто садити часник там, де він або цибуля вже росли раніше. У такому ґрунті можуть залишитися патогени, що провокують хвороби. Найкраще обирати ділянки, де до цього вирощувалися огірки, капуста, кабачки чи інші гарбузові культури.

Коли готувати землю

Після розпушування грядку не слід одразу засаджувати – це часто призводить до формування дрібних головок. Землю краще перекопати й підготувати приблизно за два тижні до посадки. Це дозволяє ґрунту осісти й зберегти необхідну структуру для розвитку коренів.

Що не варто використовувати як добриво

Свіжий гній для озимого часнику – не найкращий вибір. Надлишок азоту стимулює ріст зеленої маси, але уповільнює розвиток головки. До того ж така органіка може викликати грибкові захворювання. Якщо ґрунт важкий, його варто покращити, додавши пісок або торф для більшої повітропроникності.

Який посадковий матеріал обирати

Важливо використовувати великі, здорові зубки з якісних головок. Якщо в головці всього кілька зубців – це ознака виродження сорту. Такий посадковий матеріал не дасть хорошого врожаю.

Передпосадкова обробка

Щоб зменшити ризик захворювань, зубки часнику перед посадкою потрібно обробити. Один із варіантів – замочити їх на 20-25 хвилин у 1% розчині мідного купоросу. Інший спосіб – розчин із деревного попелу: 1 склянка попелу на 2 літри води, кип’ятити пів години, після чого замочити зубки на 1,5-2 години.

Схема посадки

Часник висаджують у ряди з відстанню між ними 20-25 см, а між окремими зубками – приблизно 10 см. Глибина посадки має бути такою, щоб над зубком був шар ґрунту товщиною не менше 5 см. Вдавлювати зубки в землю не слід – це може уповільнити розвиток коренів.

Як захистити посіви від морозів

У холодних регіонах рекомендується вкривати грядки після посадки. Для цього підійдуть солома, сухе листя, сіно, тирса або хвойні гілки. Також можна використовувати агроволокно або інші укривні матеріали.