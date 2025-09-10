Посадка озимого часнику має свої особливості

Озимий часник – одна з найпопулярніших культур на городі, адже він невибагливий у догляді й дає стабільно високий урожай. Але навіть така витривала рослина потребує правильного підходу до посадки. Грамотна підготовка лунок і внесення відповідних добавок на цьому етапі забезпечують міцний ріст і багатий урожай у новому сезоні. Що додати в лунки при посадці часнику, пише Ukr.Media.

Які добрива використати восени

Одним із ключових етапів є внесення добрив безпосередньо в лунку перед посадкою. Найперше, варто додати перегній або компост – ці органічні добрива насичують ґрунт корисними мікроелементами, покращують його структуру та підвищують водопроникність. Таке середовище сприяє кращому укоріненню часнику та активному розвитку кореневої системи.

Корисним доповненням стане деревна зола – джерело калію та фосфору. Додавши в кожну лунку приблизно столову ложку золи, ви не лише посилите імунітет майбутніх рослин, а й знизите ризик розвитку грибкових захворювань. Окрім того, зола позитивно впливає на смакові якості часнику.

Ще один корисний компонент – пісок. Його рекомендують додавати у важкі або щільні ґрунти для покращення дренажу. Жменя піску на дні лунки допомагає уникнути застою вологи, що особливо важливо для запобігання загниванню зубків.

Також можна скористатися мінеральними добривами з високим вмістом фосфору та калію. Рекомендована норма внесення – 20-30 г на квадратний метр. Ці елементи стимулюють розвиток коренів і зміцнюють рослини на початкових етапах росту. Якщо ґрунт має підвищену кислотність, варто внести доломітове борошно, воно нейтралізує pH і покращує засвоєння поживних речовин.

Сучасні біопрепарати, що містять корисні мікроорганізми, також ефективно працюють на підвищення родючості ґрунту і захист рослин. Їх можна використовувати як додаткову підготовку перед посадкою.

Як підготувати лунки

Посадка озимого часнику має свої особливості. Для отримання великих і здорових головок важливо не тільки правильно вибрати час посадки, а й створити сприятливі умови. Це починається з підготовки лунок.

Оптимальна глибина лунки становить 8-10 см, а відстань між ними – близько 15-20 см, щоб рослини мали достатньо простору для розвитку.

Не менш важливим є і дезінфекція лунок. Перед посадкою рекомендується обробити їх слабким розчином марганцівки або біофунгіцидом, це допоможе знищити збудники хвороб і захистити посадковий матеріал.