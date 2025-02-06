Організував злочинну схему колишній очільник КЕВ Луганська

Співробітники Державного бюро розслідувань викрили організовану групу, що привласнила понад 101 млн грн під час закупівель дров для потреб Збройних сил України. Про це повідомила пресслужба відомства в четвер, 6 лютого.

Як з’ясувало слідство, до злочину причетні посадовці Квартирно-експлуатаційного відділу Луганська, що наразі входить до системи Сил логістики ЗСУ, та їхні пособники. Організував злочинну схему колишній очільник КЕВ Луганська. Для цього він залучив двох чинних посадовців підрозділу, що дислокувався в Дніпрі, експрацівника КЕВ та підприємця.

Зловмисники закупили дрова для українських військовослужбовців за завищеною ціною, без процедури відкритих торгів та за договорами з непрямими постачальниками.

«Закупівлі здійснювалися через фізичних осіб-підприємців, рахунки яких були під повним контролем учасників схеми. Загалом працівники ДБР встановили 35 фізичних осіб-підприємців, рахунки яких були залучені в оборудці», – ідеться в повідомленні.

Співробітники ДБР встановили 47 фактів здійснення закупівель дров за завищеною вартістю. Сума завданих збитків державі становить понад 101 млн грн.

Правоохоронці провели 28 обшуків, вилучили документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони.

ДБР повідомило про підозри п'ятьом зловмисникам

П’ятьом учасникам організованої групи повідомлено про підозри у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене повторно, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, у складі організованої групи (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України). За скоєне їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.