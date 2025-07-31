Підозрюваним загрожує до 6 років ув’язнення.

Правоохоронці оголосили підозри службовцеві Департаменту міської інфраструктури Ужгородської міської ради та директору підрядної організації, які розтратили понад 4,1 млн грн під час будівництва АТП для громадського транспорту міста. Їм загрожує до 6 років ув’язнення.

Йдеться про зведення нової автобази для КП «Ужгородський муніципальний транспорт» по вул. Загорській. Тендер на 155 млн грн у травні 2024 року без конкурентів виграло ТОВ «Перспектива КТ» – ужгородська фірма, яка належить місцевому бізнесмену Андрію Кічуку.

«Попри те, що будівельні роботи на об’єкті товариством були виконані не в повному об’ємі, директор подав підроблені документи про їх фактичне виконання, а посадовець міськради їх погодив. На підставі цих документів підряднику виплатили з бюджету неправомірно нараховані 4,1 млн грн», – повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 31 липня.

Посадовцеві Ужгородської міської ради повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст.28 ч. 1 ст. 366 КК України (зловживання службовим становищем та службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб), директору підприємства-підрядника – за ч. 2 ст. 364 -1, ч. 2 ст.28 ч. 1 ст. 366 КК України (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права та службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Їм загрожує до 6 років ув’язнення.

Нагадаємо, до 27 грудня 2025 року в обласному центрі Закарпаття мають звести нову автобазу для комунальних автобусів, які досі паркувалися на території «Ужгородського АТП 12107». Як писав ZAXID.NET, на місці приватної автобази, що належить родині мера Ужгорода Богдана Андріїва, зведуть багатоповерхівки, і зараз для комунального автобусного парку облаштовують нове місце.