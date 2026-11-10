Інцидент трапився біля Чернівецької міськради

У Чернівцях військовослужбовці ТЦК та СП силоміць затягнули до автомобіля ветерана. Його дружина звернулася до представників уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Чернівецькій області. Після розголосу чоловіка відпустили, а посадовцям ТЦК оголосили підозри. Про це повідомив Омбудсман Дмитро Лубінець у вівторок, 10 листопада.

Він зазначив, що до нього звернулася дружина учасника бойових дій. Сім’я має трьох дітей, а чоловік став на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Ветеран мав чинну відстрочку, однак його все одно силоміць мобілізували.

Записи камер відеоспостереження показали, що за чоловіком стежили після його виходу з приміщення Чернівецької міської ради. Згодом невідома особа в балаклаві силоміць затягнула його до мікроавтобуса.

«Це трапилось за лічені секунди – жодних ознак належного оповіщення чи перевірки військово-облікових документів на відео немає. Також у зверненні до мене чоловік повідомив про застосування фізичної сили та погрози пістолетом», – написав Дмитро Лубінець.

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Представниця омбудсмана в Чернівецькій області Ірина Ісопенко зробила сім моніторингових візитів до місцевих ТЦК та СП і збірного пункту, щоб встановити місцеперебування чоловіка. З'ясувалося, що його відстрочку двічі протягом однієї доби скасовували вручну, хоча система автоматично підтверджувала право на неї як батька трьох дітей.

З’ясували також, що ветерана переміщували між кількома установами – від Чернівців до навчального центру у Вінницькій області, а звідти до м. Кіцмань на Буковині. Водночас представники ТЦК надавали представниці омбудсмана суперечливі пояснення – не могли встановити, хто саме його затримав і куди доправляв.

У коментарі ZAXID.NET у відділі комунікацій Чернівецького обласного ТЦК і СП повідомили, що інцидент трапився 30 вересня. До нього причетні військовослужбовці 3-го відділу Чернівецького районного ТЦК.

«Усім їм повідомили про підозру. За даним фактом відкрито кримінальне провадження», – додали в обласному ТЦК.

Дмитро Лубінець зазначив, що провадження відкрили за його зверненням до Офісу генерального прокурора, а справу розслідує ДБР. Підозри оголосили начальнику 3-го відділу районного ТЦК та СП та іншим військовослужбовцям. Суд вже обрав їм запобіжні заходи – тримання під вартою та домашній арешт. Після втручання омбудсмана ветерана звільнили та дали можливість повторно оформити відстрочку.