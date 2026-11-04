Інцидент стався у селі Вовчинець

У селі Вовчинець Івано-Франківської громади група оповіщення за участі військовослужбовців центру комплектування та поліції зайшли на територію новобудови та силоміць витягнули працівника з приміщення. Омбудсмен нагадав правоохоронцям про недоторканність житла, у поліції призначили службову перевірку.

Відео інциденту з’явилося в місцевих телеграм-каналах у вівторок, 3 листопада. На ньому видно, як група поліцейських та людей у військовій формі, попри вимогу власника покинути приміщення, затримують чоловіка та волочать на вулицю.

«На поширених відеозаписах зафіксовано, як особи у поліцейській та військовій формі на приватній території силоміць витягують невстановленого чоловіка за ноги, застосовують до нього фізичну силу, вдаючись при цьому до нецензурної лексики. Особливо обурює те, що вони відверто проігнорували неодноразові вимоги власника домоволодіння залишити його територію», – відреагував на скандал Дмитро Лубінець.

Омбудсмен нагадав правоохоронцям, що недоторканність житла в Україні гарантоване Конституцією, яка також забороняє катування та жорстоке поводження з громадянами.

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У поліції Івано-Франківської області розповіли, що інцидент стався 2 листопада у Вовчинці, де поліцейські спільно з військовослужбовцями ТЦК та СП проводили заходи з оповіщення.

«Чоловік, який рухався велосипедом, побачив службовий автомобіль поліції та почав тікати. Через відчинені ворота він забіг на територію будівельного майданчика. Спочатку чоловік відмовився повідомити свої анкетні дані. Згодом з’ясувалося, що він порушив правила військового обліку», – зазначили в ГУ НП в Івано-Франківській області.

Щоб встановити всі обставини події та оцінити дії правоохоронців, у поліції призначили службову перевірку.