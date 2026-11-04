Протоієрея Михайла Одарича мобілізували 2 листопада

У Хмельницькому обласному ТЦК прокоментували мобілізацію священника Хмельницької єпархії УПЦ МП зі Старокостянтинова Михайла Одарича. Клірика зупинили та забрали до районного ТЦК для уточнення військово-облікових даних.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Про мобілізацію протоієрея повідомили 3 листопада на сторінці Хмельницької єпархії УПЦ МП у фейсбуці. В дописі зазначили, що співробітники поліції затримали священника близько 9:00 2 листопада в Старокостянтинові. Невдовзі на місце також прибули співробітники ТЦК, щоб уточнити його облікові дані.

В єпархії додали, що Михайло Одарич вже пройшов військово-лікарську комісію в Хмельницькому і його визнали придатним до військової служби. У пресслужбі єпархії зазначили, що протоієрей є настоятелем парафії на честь Покрови Пресвятої Богородиці в селі Сковородки і що тепер ця парафія залишилася без священника.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

У коментарі ZAXID.NET керівниця відділу комунікацій Хмельницького обласного ТЦК та СП Ангеліна Оліферук підтвердила мобілізацію священника УПЦ МП.

«ТЦК перевірило його дані. У нього не було ані оформленої відстрочки, ані бронювання. Тож його відправили для проходження ВЛК. Наразі відомо, що цей чоловік вже зарахований до особового складу військової частини. Він може бути військовим капеланом», – додала Ангеліна Оліферук.

Вона додала, що військовослужбовці ТЦК та СП діяли в рамках чинного законодавства.