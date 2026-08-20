Антон Добош отримав низку державних нагород Росії

Правоохоронці заочно повідомили про підозру колишньому священнику із Закарпаття, який переїхав до окупованого Севастополя та став російським військовим капеланом. Він публічно підтримує війну та отримав низку нагород держави-агресора. Про це у четвер, 20 серпня, повідомив Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

За даними слідства, уродженець Закарпаття раніше був кліриком Мукачівської єпархії УПЦ. У 2015 році через порушення церковних канонів і проросійську позицію йому заборонили священнослужіння та вивели за штат єпархії. Того ж року чоловік разом із сім’єю переїхав до тимчасово окупованого Севастополя.

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Згодом він добровільно приєднався до Російської православної церкви та став так званим військовим капеланом. За інформацією правоохоронців, підозрюваний здійснює духовно-ідеологічну та морально-психологічну підтримку російських військовослужбовців, які беруть участь у війні проти України.

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За інформацією видання «GroZa», йдеться про 42-річного Антона Добоша. У публічних виступах, проповідях та інформаційних матеріалах він підтримує збройну агресію Росії, закликає до так званої «мобілізації духу», підтримки війни та перемоги РФ. За цю діяльність Добош отримав низку державних і відомчих нагород Росії.

20 серпня правоохоронці заочно повідомили колишньому клірику про підозру за ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників) та ч. 6 ст. 111-1 КК України (колабораційна діяльність). Максимальне покарання за цими статтями передбачає до 12 років позбавлення волі.