Чоловік розповів, що багато років займається плаванням, але сьогодні сил переплисти річку не вистачило

На Хмельниччині врятували 47-річного уродженця Вінниці, який намагався переплисти Дністер. Чоловік з останніх сил плив до берега, коли його помітили рятувальники. Працівники ДСНС підпливли до нього на човні та доправили до берега.

Як повідомила прес-служба ДСНС Хмельниччини, інцидент стався у понеділок, 4 липня, в селі Рудківці Кам'янець-Подільського району. Плавця посеред річки помітив у бінокль водолаз-рятувальник Олександр Гот, який тоді перебував на рятувальному посту.

«Приблизно півтора кілометра від нашого поста, посередині Дністра, я помітив чоловіка, який якось дивно плив. Було зрозуміло, що він був знесилений та втомлений. А у тому місці глибина – до 30 м», – зазначив він.

Надзвичайники на човні підплили до нього та допомогли вибратися з води. Під час дороги до берега 47-річний чоловік розповів, що він із міста Вінниця, багато років займається плаванням, але сьогодні не розрахував свої сили.