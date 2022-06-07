Хлопці з останніх сил допливли до острівця посеред річки та стали кликати на допомогу

З річки Південний Буг на Хмельниччині врятували двох підлітків. Під час запливу хлопці зрозуміли, що у них не вистачає сил повернутись до берега, тому зупинились на острівці посеред річки. Працівників ДСНС викликав очевидець, який помітив юнаків на острові. Відомо, що наразі з хлопцями все добре, їх передали батькам.

Як повідомляє прес-служба ДСНС Хмельниччини, інцидент стався близько 17:00 у понеділок, 6 червня, у містечку Летичів. Виклик надійшов від очевидця, який помітив на острівці посеред річки Південний Буг двох хлопців, що просили про порятунок.

«Хлопці 13-ти та 14-ти років вирішили спробувати свої сили на воді, але не розрахували... З останніх сил вони доплили до острівця на річці Південний Буг та повернутися назад духу забракло», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники 15 пожежно-рятувальної частини доправили підлітків до берега, їх передали батькам. Відомо, що хлопці почуваються задовільно.

«Очевидно, що застереження та попередження про безпеку на воді – ці підлітки «прогуляли». Аж поки самі не втрапили у пастку власної необізнаності. Тому служба порятунку вчергове застерігає громадян: не нехтувати правила безпеки під час відпочинку на воді та пильнувати за дозвіллям своїх дітей», – закликають рятувальники.