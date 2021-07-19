Частина відпочивальників дістались острова посеред озера і чекали на допомогу там

У суботу, 17 липня, працівники ДСНС врятували 19 відпочивальників на озері Світязь, які не встигли дістатись берега через несподіваний шторм. Частина людей самотужки дістались до острова посеред озера і там чекали на приїзд надзвичайників. Врятувати вдалось 17 дорослих та двох дітей.

Як повідомили у прес-службі ДСНС Волинської області, шторм на озері Світязь розпочався у суботу надвечір. Через сильні пориви вітру, які сягали 18 м/с, частина людей, які перебували на катамаранах та інших плавзасобах посередині озера, не змогли самотужки дістатись берега. Деякі відпочивальники дістались до острова посеред озера і чекали на допомогу там.

Рятувальну операцію надзвичайники розпочали о 17:49. «На допомогу потерпілим вирушили працівники групи водолазно-рятувальних робіт смт Шацька на двох моторних човнах. Як повідомив начальник групи водолазно-рятувальних робіт майор служби цивільного захисту Олександр Кицун, найперше доправили до берега людей, які опинилися на катамаранах посеред озера, а відтак – вирушили на допомогу людям, які перебували на острові», – йдеться у повідомленні рятувальників.

У результаті врятували десятьох чоловіків, сімох жінок та двох дітей. Медичної допомоги врятовані не потребували.