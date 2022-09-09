Мікроавтобус Volkswagen Transporter злетів у кювет, в нього вилетіло лобове скло

Неподалік Сарн мікроавтобус злетів у кювет, внаслідок чого постраждали троє людей. Попередньо відомо, що аварія сталась через пошкодження колеса. Наразі у найважчому стані 48-річна водійка, вона перебуває в реанімації.

Аварія сталась близько 15:00 у четвер, 8 вересня, на трасі «Київ-Ковель-Ягодин» неподалік села Страшеве Клесівської громади. «Поліцейські встановили, що через пошкодження колеса у транспортному засобі Volkswagen Transporter його 48-річна водійка не впоралася із керуванням та з’їхала в кювет, де авто перекинулось», – йдеться у повідомленні.

Загалом у понівеченому мікроавтобусі перебували п'ятеро людей. Двоє з них опинились заблокованими в салоні. Звідти їх витягували рятувальники, повідомляє прес-служба ДСНС.

До лікарні доставили трьох пасажирів, зокрема й неповнолітнього, а також саму водійку. Вона наразі перебуває у реанімації. Зазначимо, що усі постраждалі – мешканці Київської області.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми).