Росія та Білорусь не зможуть долучатися до європейських логістичних та митних проєктів

Генеральна Асамблея PostEurop у Белграді остаточно виключила російську та білоруську пошти з Асоціації європейських державних поштових операторів. Рішення PostEurop позбавляє Росію та Білорусь права брати участь у проєктах міжнародної співпраці, повідомили у середу, 16 жовтня, у пресслужбі «Укрпошти».

Членство країн в Асоціації призупинили ще у 2022 році через повномасштабну війну Росії проти України, проте подовжили у 2023 році. Голосування поштових операторів Європи, яке відбулося 16 жовтня, остаточно позбавило Росію та Білорусь брати участь в ініціативах Асоціації – зокрема, йдеться про співпрацю у логістичних та митних сферах.

«Ми дякуємо європейським колегам, які підтримали нашу позицію у 2022 році та остаточно закріпили її сьогодні. Укрпошта продовжить і надалі добиватися, щоб жодна установа країни-терориста не могла працювати в цивілізованому світі», – повідомив директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

Зазначимо, PostEurop представляє європейських поштових операторів з 1993 року та є одним з установчих об’єднань Всесвітнього поштового союзу – до організації входять 55 членів у 53 країнах. В Європі PostEurop обслуговує 175 тис. поштових відділень, які охоплюють 800 млн користувачів. Серед членів PostEurop також є «Укрпошта».

Нагадаємо, у липні 2022 року Росію та Білорусь виключили з Всесвітнього поштового союзу – структурного підрозділу ООН, який забезпечує доставлення з будь-якої точки світу.