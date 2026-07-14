У середині літа важливо контролювати загущення посадок

Середина липня – один із найнапруженіших періодів для городників. Рослини активно ростуть, формують плоди та потребують регулярного поливання, підживлення й захисту від хвороб. У спекотну погоду особливо важливо не допускати пересихання ґрунту та вчасно проводити необхідні роботи. Що садити і робити цього тижня, пише UA.News.

Багато господарів планують догляд за грядками, орієнтуючись не лише на погодні умови, а й на місячний календар. У період з 14 по 19 липня 2026 року Місяць перебуває у фазі зростання. За народними спостереженнями, цей час вважають сприятливим для робіт із надземною частиною рослин, посіву зелені та внесення поживних речовин.

Фази Місяця з 14 по 19 липня 2026 року

14 липня – сприятливий день для поливання, підживлення та догляду за листям і стеблами.

– сприятливий день для поливання, підживлення та догляду за листям і стеблами. 15 липня – у цей день зазвичай рекомендують обмежитися легкими роботами: прополюванням, прибиранням ділянки та спостереженням за станом рослин.

– у цей день зазвичай рекомендують обмежитися легкими роботами: прополюванням, прибиранням ділянки та спостереженням за станом рослин. 16 липня – можна поступово повертатися до активних городніх робіт.

– можна поступово повертатися до активних городніх робіт. 17–19 липня – вдалий час для посіву швидкорослої зелені, підживлення та збирання врожаю.

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Що сіяти та висаджувати

У другій половині липня ще можна отримати повторний урожай деяких культур. Для цього підійдуть:

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кріп;

салат;

рукола;

шпинат;

пекінська капуста;

дайкон;

ранні сорти кабачків для осіннього збирання.

Після викопування ранньої картоплі, цибулі або часнику варто засіяти вільні грядки сидератами. Гірчиця та фацелія швидко нарощують зелену масу й допомагають покращити структуру ґрунту.

Поливання та підживлення

Липнева спека вимагає особливої уваги до зволоження. Поливайте рослини лише вранці або ввечері, використовуючи відстояну теплу воду температурою приблизно +20–22°C.

У цей період краще зменшити кількість азотних добрив і зосередитися на калійних та фосфорних підживленнях. Для томатів, перцю та огірків добре підходять:

деревний попіл;

монофосфат калію;

інші калійно-фосфорні добрива згідно з інструкцією.

Такі підживлення сприяють формуванню міцних і соковитих плодів.

Пасинкування та формування рослин

У середині літа важливо контролювати загущення посадок. Роботи проводьте в суху погоду, бажано в ранкові години.

Рекомендується:

видаляти зайві пасинки у томатів;

прибирати нижнє листя до першої плодової китиці;

прищипувати верхівки баклажанів та баштанних культур, щоб рослини спрямовували більше сил на наливання плодів.

Не варто проводити надто сильне обрізування за один раз, адже це може послабити рослини.

Збирання врожаю

Огірки, кабачки, томати та ягоди бажано збирати регулярно, не допускаючи переростання. Найкраще робити це вранці, коли плоди залишаються прохолодними та пружними.

Своєчасне збирання стимулює утворення нових зав’язей і допомагає рослинам довше родити.

Захист від хвороб і шкідників

У теплу та вологу погоду зростає ризик розвитку фітофторозу, борошнистої роси та інших грибкових захворювань. Для профілактики можна використовувати біологічні препарати на основі триходерми або сінної палички.

Також регулярно оглядайте листя огірків, перцю та баклажанів на наявність павутинного кліща й трипсів. Чим раніше помітити проблему, тим легше буде зберегти посадки здоровими.