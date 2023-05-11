Президент Росії Владімір Путін та президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса

Посол США у Південно-Африканській Республіці Рубен Брігеті заявив, що ПАР передавала Росії свою зброю та боєприпаси, зокрема робила це у грудні 2022 року. Про це пише The Associated Press.

За словами посла, у грудні зброю передали через вантажне судно, яке протягом трьох днів таємно перебувало на військово-морській базі міста Саймонстаун, що неподалік Кейптауна. Брігеті зазначив, що ПАР, імовірно, поділилася з Росією «надзвичайно серйозним» озброєнням, яке ставить під сумнів нейтральну позицію цієї держави.

Після цього президент ПАР Сиріл Рамафоса під час засідання парламенту заявив, що влада країни вже розглядає заяву США щодо ймовірного постачання зброї росіянам. Детальніший коментар він надати відмовився, пославшись на необхідність розслідування.

Зауважимо, що ПАР заявляє про свою нейтральну позицію щодо російсько-української війни. Попри це, як зазначає Національний інститут стратегічних досліджень, ПАР зробила декілька заяв із критикою постачання західної зброї Україні. Серед причин такої позиції є членство країни у групі БРІКС, до якої входить і Росія.

25 квітня президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса заявив, що правляча партія «Африканський національний конгрес» (АНК) ухвалила рішення про вихід країни із юрисдикції Міжнародного кримінального суду (МКС), який видав ордер на арешт президента РФ Владімір Путіна.

Рамафоса додав, що ухвалене рішення пояснюється «упередженістю МКС щодо певних країн».

Ордер МКС на арешт Путіна означає, що Преторія (столиця ПАР), яка у серпні цього року приймає саміт групи БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай і ПАР), повинна буде затримати його президента РФ після прибуття. Щодо того, чи заарештує Путіна уряд ПАР, Рамафоса сказав, що «це питання розглядається».

Згодом на сайті президента ПАР Сиріла Рамафоси повідомили, що Південна Африка залишається учасником Міжнародного кримінального суду (МКС).

В адміністрації президента ПАР пояснили, що відповідне роз’яснення довелося опублікувати через помилку в коментарі під час брифінгу для ЗМІ правлячого Африканського національного конгресу (АНК) щодо статусу Південної Африки стосовно Міжнародного кримінального суду.