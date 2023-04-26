Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса та президент Росії Владімір Путін

Канцелярія президента ПАР Сиріла Рамапоси розповсюдила заяву, в якій йдеться про те, що країна не планує скасовувати на своїй території дію Римського статуту і залишається вірною юрисдикції Міжнародного кримінального суду, всупереч заяві самого глави держави раніше у вівторок. Про це повідомляє Agence France-Presse.

У правлячій в країні партії «Африканський національний конгрес» заявили, що невірно висловилися.

«Президентство хоче пояснити, що Південна Африка залишається підписантом Римського статуту. Це роз'яснення слідує за помилкою у висловлюваннях під час брифінгу для ЗМІ, проведеного правлячою партією АНК», – йдеться у комюніке, оприлюдненому у ніч на 26 квітня.

У серпні в ПАР має відбутися саміт країн БРІКС, на який за статусом мають запросити і російського президента. Південна Африка визнає юрисдикцію суду в Гаазі, який видав ордер на арешт Владіміра Путіна, і тому формально зобов'язана буде виконати цей ордер (втім жодних санкцій за його недотримання не передбачено).

У 2016 році ПАР вже намагалася вийти з МКС на тлі візиту до країни іншого воєнного злочинця – екс-президента Судану Омара аль-Башира. Тоді на заваді став суд, який визнав такий крок неконституційним.

Як інформував ZAXID.NET, 25 квітня президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що правляча партія «Африканський національний конгрес» (АНК) Південно-Африканської Республіки ухвалила рішення про вихід країни із Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна.

Зазначимо, що ПАР з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну відмовилася засудити дії Росії, заявивши, що хоче залишатися нейтральною і віддає перевагу діалогу, щоб припинити війну.