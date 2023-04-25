Президент Росії Владімір Путін та президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса

Південно-Африканська Республіка вийде з Міжнародного кримінального суду. Таке рішення ухвалила владна партія «Африканський національний конгрес», заявив президент країни Сиріл Рамафоса, повідомляє «Радіо Свобода».

«Рішення АНК про вихід з Міжнародного кримінального суду пояснюється упередженістю суду щодо певних ситуацій», – сказав президент ПАР.

Для виходу країни з Міжнародного кримінального суду рішення має затвердити парламент, у якому «Африканський національний конгрес» має більшість.

Раніше влада ПАР повідомила, що проведе консультації з Росією через ситуацію з можливим візитом Владіміра Путіна на саміт БРІКС, який відбудеться у ПАР у серпні. У Кремлі після видачі ордера на арешт Путіна говорили, що рішення про його поїздку на саміт поки що немає.

Агенція Bloomberg повідомляла в березні, що уряд ПАР розглядає «всі варіанти», щоб уникнути виконання ордера на арешт Путіна у разі його приїзду на саміт БРІКС.

Нагадаємо, розташований у Гаазі Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт Путіна місяць тому, визнавши російського президента відповідальним за викрадення та депортацію українських дітей. Це означає, що Путіна можуть арештувати в будь-якій країні, яка ратифікувала Римський статут.

Водночас Вірменія, яка також є в списку таких держав, вже заявила, що не арештовуватиме Путіна. До слова, Вірменія також допомагає Росії обходити санкції на закупівлю західних технологій для виробництва зброї.