Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що Сполучене Королівство від часу підписання Будапештського меморандуму виконувало все, що передбачено цим документом.

«З того часу, як ми підписали цей (Будапештський — ред.) меморандум, ми робили все, чого він вимагав від нас. Там було два зобов'язання, чи не так? Країни-підписанти не вдаватимуться до агресії проти України, а у разі, як таке трапиться, країни-підписанти зроблять усе, аби притягти агресора до відповідальності згідно із міжнародним правом. От під чим ми підписалися. Ми не нападали на Україну. І ми притягаємо агресора до відповідальності у міжнародній системі», — сказала Сіммонс в інтерв'ю ВВС News Україна.

Вона зауважила, що з самим Меморандумом «відбулося лише те, що Росія, яка зобов'язалася не вчиняти агресії проти України, саме це і вчинила».

«Кожного разу, як Україна ініціювала будь-які переговори у форматі Меморандуму, Британія була готова брати участь у них. І надалі теж готова. Якщо Україна захоче переговорів у цьому форматі, ми візьмемо участь. Але ключове питання, якщо відверто, те саме, що і з Мінськими угодами: Росія має виконувати те, під чим вона підписалася», — зауважила дипломат.

Що таке Будапештський меморандум

5 грудня 1994 року лідери України, Великої Британії, Росії та США уклали Будапештський меморандум «Про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї». Дві інші ядерні держави та постійні члени Ради Безпеки ООН — Китай і Франція — також приєдналися до цього документа, який містив зобов’язання сторін-підписантів гарантувати незалежність та територіальну цілісність України.

Згідно з Меморандумом, США, РФ і Велика Британія зобов'язалися поважати незалежність, суверенітет та наявні кордони України; утримуватися від загрози силою, її використання проти територіальної цілісності/політичної незалежності України; не використовувати зброю проти неї, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом ООН; утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, отримати будь-які переваги.