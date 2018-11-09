Посольство України в США заявило про провокації від його імені

Посол України у Вашингтоні Валерій Чалий повідомив в Facebook про інформаційні атаки на посольства, зокрема «фейкові дзвінки» від його імені американським партнерам.

«Мушу повідомити друзям про продовження системного застосування елементів інформаційної війни проти України на теренах Сполучених Штатів. Маємо за останній тиждень додаткові факти атак на Посольство України в США», – написав він.

Зокрема, зафіксували спроби вийти на губернаторів для організації провокацій. Останнім прикладом стала «невдала спроба вийти на мера Сан-Франциско», яка була професійно викрита, а також розмова з мером Себастополя (штат Каліфорнія) «фейкового посла України», яка відбулася. При цьому про що саме говорили від імені українського посла Чалий не повідомив.

Як звернення особам, зацікавленим у зриві роботи посольства, Чалий написав російською: «Ми розуміємо ваші цілі і масштаби задіяних ресурсів. Знаємо, що ви не збираєтеся припиняти цю системну атаку. Тому ще активніше будемо працювати в США, захищаючи національні інтереси нашої країни і зміцнювати стратегічне партнерство України і США».

Раніше посольство вже повідомляло про фейки. Від імені посла України в США Валерія Чалого надійшли «запити» до губернаторам США про проведення телефонних бесід з послом.