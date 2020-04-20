Пост про вдячність і повагу

Може здатись трохи пафосним, але це щиро

БлогиАндрій Садовий , сьогодні 559
Андрій Садовий
Міський голова Львова

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За святкові дні у Львові не було зафіксовано жодного порушення правил карантину.

Львів’яни вкотре продемонстрували мудрість і відповідальність.

Дякую всім, хто залишається вдома!

Дякую медикам, які продовжують рятувати життя!

Дякую лаборантам, які попри вихідні роблять аналізи!

Дякую Владикам та отцям, які показали відповідальність за своїх прихожан!

Дякую волонтерам, соціальним працівникам, усім хто дбає про львів'ян і місто!

Завжди дякую військовим, які бережуть наш східний кордон!

Львів – найкраще місто у світі!

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