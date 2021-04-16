Внаслідок двох ДТП загинули семеро людей, ще 40 потрапили в лікарні

У Польщі з лікарень уже виписали всіх українців, які постраждали у двох ДТП 6 та 22 березня. Останніми медзаклади покинули дві жінки, які після аварії були у важкому стані. Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на генконсула України в Любліні Василя Павлюка.

Так, на реабілітацію під Варшавою відправили 28-річну жінку. Вона постраждала внаслідок ДТП 6 березня. За словами генконсула, зараз жінка почувається краще.

Крім того, покращився і стан 74-річної жінки, яка постраждала в аварії, яка сталася у ніч на 22 березня. Павлюк повідомив, що вона переїхала до родичів у Вроцлав.

Водночас, як пише «Укрінформ», на автомагістралі А4, де розбилися два українські автобуси, тимчасово закрито з’їзд з дороги до пункту обслуговування пасажирів (ПОП) «Кашице».

«ПОП «Кашице» було закрито, аби спеціально створена комісія в GDDKiA вирішила, як можна покращити безпеку на цьому відрізку дороги», – поінформував речник Генеральної дирекції національних доріг та автомагістралей (GDDKiA) Польщі Шимон Пехов'як.

Він наголосив, що після обох автобусних катастроф спеціальні комісії оглядали місце трагедії і не виявили проблем з дорожньою інфраструктурою. Водночас нинішнє вилучення з експлуатації ПОП «Кашице» має на меті визначити, чи додатково щось можна зробити в цьому місці, аби на майбутнє виключити подібні трагедії.

Як інформував ZAXID.NET, 6 та 22 березня на одній ділянці дороги у Польщі сталися дві ДТП з українцями. У першій аварії, 6 березня, поблизу міста Кашице розбився автобус «Познань-Херсон». Під час аварії у транспорті перебували 57 громадян України, з них шестеро загинули, 35 були госпіталізовані з травмами середньої тяжкості.

Прокуратура Підкарпатського воєводства Польщі висунула звинувачення в ненавмисному вбивстві 48-річному Володимиру К., який перебував за кермом автобуса в момент аварії. Йому загрожує до восьми років ув'язнення. Інший водій автобуса, 35-річний Степан К., який не був за кермом під час аварії, проходить у справі як свідок.

У ніч на 22 березня на тій же ділянці перекинувся автобус із 10 українцями. Тоді одна людина загинула, ще п'ятьох госпіталізували.