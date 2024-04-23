Потрійна ДТП сталася поблизу села Рясне-Руське

У вівторок, 23 квітня, на об’їзній дорозі Львова біля села Рясне-Руське сталася потрійна ДТП. Рух одною смугою заблокований.

«На об‘їзній Львова біля населеного пункту Рясне-Руське сталася ДТП між трьома автомобілями. Є потерпіла людина. Одна смуга для руху перекрита», – повідомили в патрульній поліції Львівщини.

У патрульній поліції уточнили ZAXID.NET, що близько 13:30 зіткнулися легковики КІА, Mercedes-Benz та мікроавтобус Mercedes-Benz Vito. Водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування маршруту руху.

P.S. Близько 16:30 патрульна поліція повідомила про відновлення руху транспорту на цій ділянці.