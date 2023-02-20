Пасажирський потяг зійшов з колії і завалився на бік

У Ковелі неподалік залізничного мосту зійшов з колії пасажирський потяг «Київ-Варшава», який їхав у Польщу. Внаслідок інциденту ніхто не травмувався. Залізничники ставили локомотив на рейки впродовж цілого дня. Чому саме сталась аварія, наразі невідомо, справу розслідує поліція.

Аварія сталась в ніч з 18 на 19 лютого у районі залізничного мосту через річку Турія в Ковелі, однак правоохоронні органи прокоментували інцидент лише у понеділок, 20 лютого.

Як повідомляє місцеве видання «Ковель.Медіа», локомотив завалився під кутом 45 градусів орієнтовно за 200 метрів від залізничного мосту. Перший вагон також нахилився, але його утримала електрична опора. Локомотив, який приписаний до Ковельського локомотивного депо, вдалося повністю підняти і поставити на рейки 19 лютого близько 20:00 години.

Щодо цього інциденту поліція розпочала кримінальне провадження. «Ковельська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту (ч.1 ст. 276 КК України)», – повідомляє прес-служба прокуратури Волині.

Зазначимо, що санкція статті передбачає максимум до трьох років обмеження волі.